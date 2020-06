Coronavirus, in Trentino nessuna vittima e tre contagi. Confermata (per ora) la mascherina

LA SITUAZIONE

Per il quarto giorno consecutivo non ci sono stati decessi. Due le nuove ordinanze: dall'8 giugno e per i 10 giorni seguenti è ammessa l'apertura di nidi e materne; tolte tutte le limitazioni alla circolazione in regione. Fugatti: "Tornate ad andare a mangiare fuori come prima, l'economia va tutelata". Ferro: "In Trentino oltre mille asintomatici"