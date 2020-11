TRENTO. Registrati 7 decessi e 234 nuovi contagi oggi, 20 novembre, in Trentino.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 38, una in meno di ieri, quelle in alta intensità 52 e quelle nei reparti di malattie infettive 365.

In isolamento domiciliare 2.227 persone.

I nuovi positivi a Trento sono 49, a Rovereto 12, a Pergine 10, a Borgo Valsugana 8 e a Baselga di Piné 5.