Coronavirus in Alto Adige, 45 nuovi positivi su 1.047 tamponi

BOLZANO. I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.047 tamponi. Sono stati registrati 45 nuovi casi positivi.

Salgono i ricoveri in ospedale, attualmente 42. I pazienti in terapia intensiva sono invece 2. Anche la persona deceduta ieri (11 ottobre) si trovava in rianimazione. Si tratta di un anziano di 84 anni con patologie pregresse. Il comune di residenza del defunto non è reso noto per questioni di privacy.

Per quanto riguarda le persone in quarantena sono attualmente 2.869.

A livello provinciale ad oggi (12 ottobre) sono stati effettuati in totale 193.891 tamponi su 100.427 persone.

I numeri in breve:

Tamponi effettuati ieri (11 ottobre): 1.047

Nuovi casi positivi: 45

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 4.109

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 193.891

Numero delle persone sottoposte al test: 100.427 (+510)

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 42

Pazienti Covid-19 in isolamento nella struttura di Colle Isarco: 32

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 2

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 293 (+0)

Persone in isolamento domiciliare: 2.869 (delle quali 19 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta)

Persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 20.904 (delle quali 1.492 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta)

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 23.773

Persone guarite: 2.843 (+12). A queste si aggiungono 923 (+0) persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Totale: 3.766 (+12)

Collaboratori dell'Azienda sanitaria positivi al test: 237, di cui 235 guariti.