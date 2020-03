Coronavirus, al via il progetto per mascherine made in Trentino

TRENTO. Al via il progetto per produrre mascherine 'made in Trentino' contro il contagio da coronavirus. Lo ha reso noto il presidente di Confindustria Trentino, Fausto Manzana.

Le mascherine - ha aggiunto - saranno prodotte da alcune aziende che si sono riconvertite grazie agli sforzi dell'associazione degli industriali trentini. L'obiettivo - ha aggiunto Manzana - è di raggiungere la produzione di 10.000 mascherine al giorno. Intanto - ha precisato l'assessore alla salute Stefania Segnana - oggi sono state distribuite all'Azienda sanitaria 58.000 mascherine di varie tipologie. «La disponibilità c'è per gli operatori sanitari», ha sottolineato il presidente della Provincia Maurizio Fugatti. Fino a questo momento sono 85 i contagiati fra gli operatori dell'Azienda sanitaria trentina, ha reso noto il direttore dell'Apss Paolo Bordon.