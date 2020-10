Compie 102 anni Bruno Bertoldi, unico testimone ancora in vita dell'eccidio di Cefalonia

BOLZANO. Domani, 23 ottobre, compirà 102 anni Bruno Bertoldi, «l'unico testimone ancora in vita - sottolinea Anpi Alto Adige - dell'eccidio nazista di Cefalonia, nel quale persero la vita, su ordine diretto di Adolf Hitler, oltre 8.000 soldati italiani dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943».

Bertoldi, ricorda ancora l'Anpi, «è anche testimone di un'esperienza di vita straordinaria e di scelte fondamentali, a Cefalonia e, successivamente, nei Lager con il no all'arruolamento nell'esercito della Repubblica di Salò, che fanno parte a pieno titolo della Resistenza, della riconquista della dignità del nostro Paese e della costruzione della democrazia e della libertà fondate sulla costituzione».

Per queste ragioni, sostiene l'Anpi, «gli auguri a Bruno non sono solo un fatto privato o un doveroso omaggio ad una persona speciale, ma un impegno affinché la sua scelta sia feconda anche nella società di oggi». «Sarebbe l'ora che agli altoatesini della Divisione Acqui, Internati Militari Italiani e militari e civili caduti negli scontri seguiti all'8 settembre, in quello che rappresentò l'inizio della Resistenza, sia dedicato un monumento ed con iniziative adeguate la loro storia, troppo spesso dimenticata», conclude l'Anpi.