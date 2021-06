Coldiretti: «Il Trentino è una meta turistica importante grazie agli agriturismi»

TRENTO. «Il Trentino Alto Adige anche grazie ai suoi agriturismi continua ad essere una meta importante per le vacanze sia degli italiani che degli stranieri». Così il presidente di Coldiretti Trentino Alto Adige, Gianluca Barbacovi, sulla recente indagine Demoskopika dalla quale emerge che l'8% dei turisti stranieri in Italia tra giugno e settembre punta su campagna e l'agriturismo e anche il 17% degli italiani sceglie di trascorrere le vacanze estive 2021 in campagna e montagna.

«Si tratta -aggiunge Barbacovi - di una decisa svolta green per le vacanze spinta del bisogno di libertà, sicurezza e voglia di stare all'aria aperta dopo le limitazioni dell'emergenza Covid. Agriturismi, montagna, vallate, tra verde ed enogastronomia, coniugano la voglia di normalità con la garanzia di stare in sicurezza senza rischiare gli affollamenti».