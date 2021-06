Cles in lutto: addio a don Roberto Lorenzoni, per 33 anni parroco a Bolzano

MERANO. All’età di 91 anni si è spento oggi (14 giugno) a Merano don Roberto Lorenzoni, per 33 anni parroco a Bolzano-Oltrisarco e negli anni Duemila in servizio a Silandro. I funerali si svolgeranno venerdì 18 giugno alle 10 a Merano Maia Bassa.

Don Roberto Lorenzoni, che si è spento a Merano dove risiedeva dopo il suo pensionamento, era nato il 4 marzo 1930 a Cles in Trentino. Ordinato sacerdote nel 1955 a Trento, dal 1955 al 1961 è stato cooperatore a Borgo Valsugana e a Trento. Dal 1961 al 1967 don Lorenzoni è stato assistente spirituale dell’Azione Cattolica Giovani a Bolzano. Nel 1967 è diventato parroco a Oltrisarco/Bolzano, dove ha svolto il suo servizio per ben 33 anni. Nel 2000 don Lorenzoni è stato esonerato dall’incarico di parroco, ma ha continuato a collaborare nella pastorale per la comunità di lingua italiana di Silandro fino al 2015.

I funerali sono in programma venerdì 18 giugno alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Maia Bassa a Merano. Successivamente don Lorenzoni sarà sepolto nel suo paese natale di Cles.