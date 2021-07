Ciro è scomparso da Trento: i padroni lo cercano disperatamente da oltre un mese

TRENTO. Cercasi Ciro disperatamente. Si tratta di un setter inglese di 6 anni scomparso lo scorso 3 giugno, da allora molte segnalazioni fino al 20 giugno, ma da allora il silenzio assoluto. La preoccupazione è molta anche perché Ciro è stato adottato il 3 giugno dello scorso anno da un canile di Caserta ed a Trento avrebbe dovuto avere una vita del tutto diversa.

Ciro è scomparso a Ponte Alto sulle rive del torrente Fersina dove si è allontanato per inseguire qualche traccia che è stata più forte di qualsiasi richiamo. Nei giorni successivi è stato segnalato in località Pereto che si trova a circa un chilometro dalla cima del Monte Calisio. L'ultima segnalazione è arrivata dal Biotipo del Taio che si trova tra i comuni di Nomi, Volano e Calliano. Da allora più nulla.

E’ vero che i segugi sono cani capaci di percorrere molti chilometri e magari Ciro si è spostato in zone dove non sono arrivate le sui foto condivise sui social. Si potrebbe anche essere stanziato perché il biotipo potrebbe rappresentare un ambiente naturale con acqua ed una certa facilità per trovare da mangiare. Purtroppo il luogo dell'ultima segnalazione è molto vicino alla ferrovia e ci potrebbe essere anche la possibilità che Ciò possa essere finito sotto un treno. In tutti i casi chiunque abbia delle informazioni o delle segnalazioni, può chiamare il 340-8003334.