Ciclista ferita al Passo Sella: è gravissima

CANAZEI. Sono molto gravi le condizioni di una ciclista 58enne soccorsa oggi pomeriggio (27 giugno) nella zona del passo Sella.

Dopo le prime cure sul posto la donna è stata caricata sull’elisoccorso e trasportata in codice rosso all’ospedale San Maurizio di Bolzano.

L’allarme è scattato poco prima delle 15 con una telefonata al 112, il numero della centrale unica dell’emergenza.

Immediatamente è stato chiesto il decollo dell'elisoccorso mentre la zona dell’incidente in bicicletta veniva raggiunto anche da due ambulanze e dai mezzi tecnici.

Il quadro clinico, come detto, è critico e sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica di quanto successo.