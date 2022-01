Caro bollette: per la Cna serve moratoria per le aziende

BOLZANO. "Il caro-energia rischia di generare una drastica frenata della ripresa economica erodendo i margini di guadagno e la fiducia delle imprese".

Lo afferma il presidente di Cna Trentino Alto Adige, Claudio Corrarati, commentando un'indagine del Centro Studi della Cna presso circa 2.500 imprese, secondo il quale il 95% delle imprese ritiene che il caro-bollette avrà un forte impatto sulla propria attività.

"Ad oggi, con due anni di crisi pandemica alle spalle, siamo assolutamente convinti che si debba, in ogni modo, evitare crisi di liquidità alle nostre Pmi a causa del caro energia - aggiunge Corrarati - Chiediamo a livello locale una moratoria dei pagamenti delle bollette, come già fatto nel 2021, e che le nostre aziende possano usufruire di sistemi di sostegno per la liquidità.

Un ruolo importante potrebbero giocarlo in questo senso le cooperative di garanzia".