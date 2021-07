Buoni pasto gestiti dalla Provincia, il servizio si allarga ad altri enti pubblici

TRENTO. Il servizio sostitutivo di mensa gestito oggi da Trentino Sviluppo spa a favore dei dipendenti provinciali e senza oneri per gli esercenti potrà essere allargato a tutti gli enti pubblici interessati. A porre le basi per l’estensione del servizio è stata la giunta provinciale attraverso l’approvazione di una delibera che autorizza Trentino Sviluppo spa a costituire una nuova società, denominata Trentino Lunch srl, alla quale assegnare il servizio sostitutivo di mensa.

La società sarà controllata da Trentino Sviluppo spa e partecipata da tutti gli enti interessati ad affidarle il servizio. Questi ultimi potranno affidare il servizio in favore della nuova società direttamente in house, mentre per la Provincia l’affidamento sarà mediante lo schema del cosiddetto in house a cascata (attraverso la partecipazione di controllo in Trentino Lunch srl da parte di Trentino Sviluppo spa). La partecipazione in Trentino Lunch srl degli enti locali che intendono affidarle il servizio, avverrà esclusivamente mediante la società Consorzio dei Comuni trentini scarl. La delibera della giunta prevede, inoltre, la facoltà dell’organo di amministrazione di Trentino Lunch srl di aumentare in una o più volte entro il 31 dicembre 2023, il capitale sociale di ulteriori 50.000 euro da destinare agli enti appartenenti al sistema territoriale regionale che hanno manifestato la volontà di affidare alla società il servizio sostitutivo di mensa.