Bomba ad Ala da disinnescare: l’A22 chiusa fra Rovereto e Affi, automobilisti costretti a rimanere in macchina

TRENTO. Domenica 25 luglio mattina, in località Sdruzzinà nel Comune di Ala, sarà disinnescata una bomba d’aereo da 1000 libbre. Per ragioni di sicurezza, il Commissariato del Governo ha disposto che, durante il disinnesco dell’ordigno, sia interrotta la circolazione di veicoli e treni nel raggio di circa 1,5 km dal luogo del ritrovamento; ciò significa che in quest’area non sarà possibile transitare né sulla A22, né su strade statali o provinciali. A partire dalle ore 6.45 e fino a cessata esigenza, dunque, Autostrada del Brennero ha disposto il blocco della circolazione, in entrambe le direzioni, nel tratto autostradale Rovereto sud/Lago di Garda nord - Affi/Lago di Garda sud, con incolonnamento dei veicoli in carreggiata; la temporanea chiusura al traffico dell’entrata direzione sud della stazione autostradale di Rovereto sud/Lago di Garda nord e Ala Avio e dell’entrata direzione nord delle stazioni autostradali di Affi/Lago di Garda sud e Ala Avio.

Durante il blocco della circolazione, a causa dell’assenza di percorsi alternativi - viste le contestuali chiusure della SS12 dell’Abetone e del Brennero, della SP90 Destra Adige e della SP211 dei Monti Lessini - i veicoli presenti in A22 saranno incolonnati lungo la carreggiata autostradale, con la permanenza degli automobilisti a bordo dei loro veicoli. Si raccomanda quindi, a chi si dovesse comunque mettere in viaggio, di organizzarsi adeguatamente per ridurre al minimo i possibili disagi derivanti dalla sosta forzata.

La A22 invita comunque gli utenti a non prevedere – tra le ore 6:45 e indicativamente le ore 10:30 – spostamenti lungo l’autostrada del Brennero tra le stazioni autostradali di Rovereto Sud ed Affi ed eventualmente di prestare attenzione alle comunicazioni che verranno trasmesse durante le operazioni attraverso i pannelli a messaggio variabile o sul sito internet www.autobrennero.it.