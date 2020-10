Bolzano, Caramaschi bis, via libera alla nuova giunta

BOLZANO. Via libera al Caramaschi bis. Ieri sera, 22 ottobre 2020, in consiglio la presentazione della giunta e del programma, seguita dall'approvazione, con 25 sì, 15 no e 2 non partecipanti. Un consiglio fiume, condizionato dalle pause per arieggiare l'aula, culminato nel voto delle 23.12.

Caramaschi assegnerà oggi le deleghe a se stesso e ai sei assessori. Ancora maretta sulla competenza della giardineria comunale annunciata al vicesindaco Luis Walcher, ma richiesta dai Verdi per Chiara Rabini, in continuità con l'assessorato all'ambiente. Tra i banchi con gli altri consiglieri gli altri assessori in pectore Stefano Fattor, Juri Andriollo, Johanna Ramoser e Angelo Gennaccaro.

La seduta si è aperta con un applauso per Marialaura Lorenzini, dimessa dal consiglio comunale per motivi di salute. Le è subentrata ieri sui banchi dei Verdi Sonia Abrate.