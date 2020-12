Blocco di Google, stop alla didattica a distanza

ROMA. Google ha iniziato a ripristinare i propri servizi, colpiti da un malfunzionamento su scala globale dopo le ore 12.30 italiane. Sul 'Dashboard', il pannello di controllo che Google mette a disposizione e che riporta lo stato di funzionamento dei servizi offerti dall'azienda, si legge che ogni servizio "è già stato ripristinato per alcuni utenti e prevediamo una risoluzione a breve per tutti gli altri utenti". Il messaggio è delle ore 13:30 circa e fa seguito a quello pubblicato alle 12:55, in cui Google si dice a conoscenza di un "problema che interessa una maggioranza di utenti".

Messaggi ironici rivolti a studenti e professori sono comparsi per qualche minuto, durante il down di Google, sui principali sistemi informatici utilizzati per la didattica a distanza in Italia. "Il vostro amico hacker ha pensato di anticipare le vacanze", si legge in uno dei tanti messaggi comparsi sugli schermi delle aule 'virtuali'. Non è escluso che qualcuno sia riuscito a 'bucare' le piattaforme per la Dad approfittando proprio del collasso di Google.