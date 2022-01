“Attesa”, il murales a Miami è una denuncia sul caso di Chico Forti

TRENTO. Si intitola "Attesa" ed è l’ultima opera dello streetartist italiano Nello Petrucci.

E' stata realizzata in diversi punti di Miami a inizio dicembre, nei giorni in cui era in corso la fiera d’arte internazionale “Art Basel”. L’uomo ritratto nell’opera è Chico Forti rinchiuso da 22 anni in carcere in Florida.

A fine 2020 l’estradizione di Forti, affinché potesse scontare la pena in Italia, sembrò molto vicina, ma così non è stato. E lui è ancora, appunto, in attesa.

Il trentino è stato disegnato con la divisa da carcerato, seduto nella sala d’aspetto di un aeroporto, attende un volo per Roma che, però, non parte mai. Sui display appare sempre la scritta “Cancelled”, “cancellato”.

Un “omaggio” alla storia di Chico, una testimonianza di vicinanza, una denuncia che è piaciuta allo stesso protagonista dell’opera.

«Voglio ringraziare Nello Petrucci: solo ora ho visto la sua opera. Non è solo un capolavoro a livello artistico – scrive Chico - ma è un messaggio tanto esplicito quanto silenzioso.

Se una fotografia vale cento parole, il murales di Nello ne vale un milione! Altra neve aggiunta alla valanga "Chico Forti Sono Io”, ed io amo la neve quanto amo il mare.

”SNOW IS ONLY FROZEN WATER !” diceva Jack O’Neill, inventore della muta, pioniere del surf, e mio compagno d’ avventure» Chico.