Una gabbia elettrificata per tenere lontano l’orso

ARCO. Una gabbia elettrificata a protezione dell’isola ecologica che si trova all’ingresso di San Giovanni al Monte: è questa la proposta che la Forestale ha avanzato al Comune di Arco per contenere le incursioni dell’orso nella frazione, più volte interessata dal passaggio dei plantigradi soprattutto la scorsa estate.

Si tratta di un’idea scaturita dalla presa d’atto che qualcosa va fatto per evitare che gli orsi inizino a considerare quell’abitato una miniera di cibo a cui attingere in caso di necessità, magari in questo periodo in cui il letargo invernale ne diminuisce i movimenti e l’attività.