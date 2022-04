Svelata l'identità dell'uomo morto a Torbole: è Fausto Matteotti

TORBOLE. Si chiamava Fausto Matteotti ed aveva 79 anni l’uomo trovato morto l’altro giorno per un malore lungo la litoranea di Torbole, in via Conca. Classe 1943, Matteotti era originario di Dro, risiedeva a Peschiera ed aveva lavorato a lungo come dipendente dell’Enel.

Matteotti aveva accusato un malore mentre stava camminando sulla litoranea. L’allarme era scattato subito grazie ad alcuni passanti che avevano visto l’uomo cadere: era arrivato anche l’elisoccorso del 118, decollato da Trento, ma purtroppo ogni tentativo di salvare la vita all’uomo era risultato vano.

La vittima non aveva alcun documento con sé, nemmeno qualcosa che potesse aiutare a far capire di chi si trattava e quindi i Carabinieri di Riva hanno dovuto attendere che qualcuno denunciasse la scomparsa per poter avviare le comparazioni.

Matteotti indossava una tuta da jogging e aveva al polso un orologio con contapassi.