Scooter contro auto, duplice incidente sulle strade di Dro: giornata di duro lavoro per i vigili del fuoco

DRO. Giornata di lavoro impegnativo, sabato 7 agosto, per i vigili del fuoco di Dro che sono stati chiamati per due incidenti.

Il primo è avvenuto a Pietramurata, nel primo pomeriggio, per l’incidente tra un’auto e uno scooter. Nel pomeriggio altro incidente con ancora protagonista uno scooter che si è scontrato con un veicolo, in località lago. I vigili del fuoco sono intervenuti con un mezzo di polisoccorso e sette vigili. Presenti sul posto i carabinieri, la strada è stata chiusa per almeno mezz'ora per il soccorso dei feriti, fortunatamente non gravi.













I vigili del fuoco di Dro, guidati dal comandante Luca Sartorelli, stanno anche prendendo parte, in questi giorni, alla missione in Sicilia in aiuto dei colleghi siciliani. Operativo da ieri il secondo contingente.

Prosegue anche l’attività giovanile: sono appena rientrati a casa gli allievi che hanno preso parte al campeggio organizzato dalla Federazione provinciale a Candriai, come spiega il comandante Sartorelli: «I ragazzi sono molto felici dell'esperienza vissuta in questi giorni, un ringraziamento va agli organizzatori e agli istruttori del corpo che seguono durante tutto l'anno i ragazzi».