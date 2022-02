Incendio di Pranzo, oggi sopralluogo e vertice in municipio. Il sindaco: «Poteva essere un disastro»

TENNO. «Poteva davvero avere conseguenze peggiori, nessuna persona è rimasta coinvolta e questa è la cosa più importante». Il sindaco di Tenno Giuliano Marocchi tira un sospiro di sollievo per come è andata a finire a Pranzo, frazione tennese, dove ieri (sabato 5 febbraio) è scoppiato un incendio che avrebbe potuto avere conseguenze persino tragiche, invece si contano fortunatamente (solo) i danni alle abitazioni, seppur ingenti. A tal proposito, in giornata si terrà un sopralluogo e un vertice in municipio : «Faremo il punto della situazione con tecnici e funzionari per capire come muoversi», le parole del sindaco Marocchi.

















Vigili del fuoco, ambulanze e forze dell'ordine: le foto del tremendo incendio di Pranzo L'incendio scoppiato a Pranzo, frazione di Tenno, nel tardo pomeriggio di sabato 5 febbraio: decine di uomini impegnati nelle operazioni di spegnimento del fuoco e nei soccorsi agli abitanti (foto vigili del fuoco)

L’incendio è scoppiato, a quanto sembra, dentro una canna fumaria surriscaldata. Le fiamme sprigionate dal camino hanno presto raggiunto il tetto dell’abitazione per poi propagarsi alle altre case del nucelo storico. Alla fine sono stati tre gli edifici colpiti dal rogo; solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco tennesi, e poi di tutto il Distretto altogardesano e a seguire anche di Rovereto e Trento, si è potuto evitare un disastro. Viste le dimensioni dell’incendio è stata fatta intervenire anche una equipe della Croce Bianca dell’Alto Garda, per prevenzione medica.

«Ancora una volta abbiamo avuto una grande dimostrazione di professionalità ed efficacia dei nostri vigili del fuoco di Tenno e con il grande supporto di Riva, Arco, Rovereto e Trento: una macchina operativa di volontari che deve essere di esempio per tutti. A tutti loro semplicemente grazie!», il commento del sindaco Marocchi.

L’incendio di Pranzo ha riportato alla mente quello che era successo ad Arco, in via del Torchio, nel settembre del 2017, quando un’intera palazzina in centro storico venne divorata dalle fiamme creando il panico ai piedi del castello.