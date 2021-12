Agitu, sembra escluso il collegamento tra l’omicidio e l’auto bruciata

TRENTO. Le indagini della compagnia dei carabinieri di Borgo Valsugana sul rogo che ha distrutto l'auto di Agitu Gudeta Idea, data alle fiamme nei giorni scorsi, sembrano escludere collegamenti con l'omicidio della pastora di Frassilongo, avvenuto il 29 dicembre del 2020.

Lo riporta il Corriere del Trentino, che precisa come le indagini stiano andando in un'altra direzione, propendendo per "un gesto vandalico o di un piromane".

Secondo quanto ricostruito dai militari, l'autore o gli autori del gesto hanno prima tentato di scardinare la portiera dell'auto, una Ford Focus parcheggiata da circa un anno in un'area privata nei pressi dell'abitazione di Agitu, poi hanno infranto un vetro e gettato all'interno della sostanza infiammabile.