Addio Christine Bauhofer, anima e cuore flamenco

BOLZANO. Viveva al massimo, Christine Bauhofer. Un po’ perché amava con passione la musica e il ballo, e un po’ perché sapeva, forse, che il suo tempo era breve. Dopo 7 anni di lotta contro il cancro, lunedì notte Christine ha perso la sua battaglia. Aveva 60 anni.

Musicista, cantante (ha studiato anche canto lirico all’Istituto Monteverdi), ballerina, dava il massimo in ogni cosa che faceva, con tenacia e determinazione. Sui social amici, conoscenti e semplici affezionati, tutti la ricordano con affetto. Non solo come musicista, ma anche come insegnante. Ha fatto la maestra elementare alle Scuole Longon dove, in anni pionieristici di bilinguismo precoce, ha insegnato tedesco in compresenza.