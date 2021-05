A22, 20 milioni di utile nell’anno della pandemia. Crollo del traffico: quasi meno 30%

TRENTO. “Il 2019 era stato l’anno migliore di sempre per Autostrada del Brennero e gli indicatori dei primi mesi del 2020 promettevano di poter fare addirittura meglio. Poi il mondo è stato colpito dalla pandemia. Noi non ci siamo arresi, abbiamo ottimizzato i processi e continuato ad investire nel futuro. È quindi con grande soddisfazione che possiamo annunciare oggi di avere non solo ottenuto un conto economico con margine positivo, ma di aver centrato l’obiettivo dei 20 milioni di utile netto che potrebbero consentire in particolare agli Enti locali di costruire i propri bilanci senza dover rinunciare all’apporto della Società”.

Così Diego Cattoni, Amministratore Delegato di Autostrada del Brennero commenta l’approvazione di questa mattina (21 maggio) in Consiglio di amministrazione del bilancio 2020, che pure caratterizzato da un crollo del traffico senza precedenti, mostra i numeri di una Società solida: 305,8 milioni di euro il valore della produzione, 20,3 milioni l’utile netto, 92,49 milioni l’Ebitda (30,24% del valore della produzione), 15,19 milioni l’Ebit.

Nel corso del 2020, la Società ha speso 59,6 milioni in manutenzioni (circa 190.000 euro a km) e investito 13,3 milioni in ammodernamenti dell’infrastruttura.

“Anche nel corso di quest’anno per tutti così difficile – è il commento del Presidente Hartmann Reichhalter -, la Società ha agito nell’interesse dei territori attraversati dalla A22 non solo continuando a garantire elevati standard di efficienza e di sicurezza, ma continuando anche ad investire nell’infrastruttura che gestisce per fare in modo che rappresenti sempre di più un modello di innovazione e di sostenibilità ambientale”.

Il Cda ha approvato su proposta del Presidente Reichhalter e dell’Amministratore Delegato Cattoni lo stanziamento, attraverso l’Art Bonus, di 300.000 euro a favore di enti culturali delle sei province (Bolzano, Trento, Verona, Mantova, Reggio Emilia e Modena) attraversate dalla A22.

Traffico e incidentalità. Nel 2020 la mobilità autostradale lungo l’Autostrada del Brennero ha fatto registrare un decremento del 28,7%; rispetto all’anno precedente.

I dati evidenziano un forte calo sia per i veicoli pesanti (-14,1%) sia per i leggeri (- 35,0%). I chilometri complessivamente percorsi nel corso del 2020 sono stati 3,6 miliardi (5,0 miliardi nel 2019).

L’incidentalità misurata attraverso l’indice “Tasso di Incidentalità Globale” (T.I.G.) è stata pari a 17,04, in linea con il minimo storico del 2018 (pari a 16,83) e sempre di molto inferiore all’ultima media nazionale nota: 28, nel 2019.