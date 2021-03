“A Trento una panchina blu per i diritti (uguali) di papà e mamma”

È un fenomeno atmosferico molto curioso, che richiama per la forma quelli ben più temibili dei tornado e delle trombe d’aria. Si tratta del cosiddetto “diavolo di sabbia”, un mulinello d’aria che si forma quando la temperatura di un terreno secco e sabbioso si alza molto più velocemente dell’aria soprastante. In questo caso siamo in un frutteto di Marlengo, in Alto Adige, dove Stephan Hillebrand è riuscito a filmare il “diavolo di sabbia” nel pieno della sua azione.