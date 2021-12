A Frassilongo distrutta dalle fiamme l’auto di Agitu: l’incendio nella notte

FRASSILONGO. Le fiamme sono partite nella notte e in pochi minuti hanno distrutto l’auto di Agitu Ideo, la pastora etiope ammazzata il 29 dicembre dell’anno scorso nella sua abitazione di Frassilongo. La macchina della donna era rimasta parcheggiata davanti alla sua casa per tutto questo tempo.

Sulla vicenda ora stanno indagando i carabinieri: tutto lascia pensare, infatti, che si sia trattato di un atto doloso e volontario. I militari stanno raccogliendo le informazioni per cercare di fare luce su quanto accaduto.

Agitu Ideo, come si ricorda, era stata trovata morta nella sua casa, quasi un anno fa Nei giorni scorsi si è aperto in tribunale a Trento il processo nei confronti di Suleiman Adams accusato del femminicidio. Per la storia di Agitu in Trentino, diventata un simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, un ulteriore sfregio.