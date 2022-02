Volley, due punti spariscono improvvisamente: respinto il ricorso della Trentino Rosa

TRENTO. Trentino Rosa comunica che oggi, 10 febbraio, il Giudice sportivo ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società per l'errore tecnico commesso nel corso del secondo set della sfida con Chieri, in cui a Trento sono stati sottratti due punti con il punteggio passato da 17-18 in favore della Delta Despar Trentino a 17-16 in favore di Chieri.

Da regolamento, infatti, la società gialloblù avrebbe dovuto preannunciare il ricorso immediatamente e non al termine del set.

Ma cosa era successo? La Delta Despar Trentinoha perso in quattro set sul parquet del Fenera Chieri ma ha presentato ricorso per un presunto errore tecnico-strumentale commesso nel corso del secondo parziale quando il punteggio è improvvisamente cambiato dal 17-18 in favore di Trento al 17-16 per Chieri.

Due punti della Delta Despar spariti, secondo la versione del club trentino, in pochi secondi senza un perché e nemmeno un lunghissimo conciliabolo tra gli arbitri (quasi cinque minuti di stop) è servito per trovare il bandolo della matassa.