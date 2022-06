Trentino Volley dalla prossima stagione avrà anche la squadra femminile

TRENTO. La stagione 2022/23 di Serie A della pallavolo italiana, che inizierà il prossimo ottobre, vedrà Trentino Volley ai nastri di partenza anche nel settore femminile. Ad affiancare la squadra maschile ci sarà anche una compagine in rosa, con i colori ed il logo del club trentino, che disputerà il campionato di serie A2.

La dirigenza della squadra - informa una nota - ha concluso nelle ultime ore l'acquisto dei diritti della seconda categoria nazionale dalla Trentino Rosa (che nelle ultime due annate sportive ha disputato la serie A1), impegnandosi a offrire ulteriore impulso al movimento sportivo femminile provinciale.

"E' una giornata importante per Trentino Volley e per la pallavolo regionale: dopo tante voci, possiamo finalmente ufficializzare l'ingresso del club nel settore femminile mettendo a disposizione la riconosciuta professionalità e la struttura del Club.

Questa nuova avventura avrà tante similitudini, ma anche numerose differenze rispetto al settore maschile; la volontà è di creare qualcosa di duraturo per il futuro, portando avanti il lavoro svolto da Trentino Rosa", ha spiegato, in conferenza stampa, il presidente, Bruno Da Re.

Nelle prossime ore la società inizierà ad ufficializzare i nomi che daranno forma alla struttura tecnica e organizzativa del settore femminile, che per la prima stagione di attività si baserà sulla palestra di Sanbapolis di Trento, come struttura per le partite e gli allenamenti.