Trentino Volley, Albergati positivo al Covid

TRENTO. Daniele Albergati è risultato positivo al Covid. Lo rende noto in un comunicato la Trentino Volley.

L’atleta bergamasco, 28 anni – fa sapere la società - ha già completato l’intero ciclo vaccinale ed è attualmente in isolamento dopo l’esito del tampone molecolare a cui si è sottoposto.

La carriera di Daniele Albergati inizia con la Trentino Volley nella stagione 2011-12, con cui disputa la Serie C: con lo stesso club ha giocato in Serie B2 nella stagione 2012-13 e in Serie B1 nelle stagioni 2013-14 e 2014-15.

Nell'annata 2021-22 esordisce in Superlega firmando nuovamente per la Trentino Volley, con cui vince la Supercoppa italiana.