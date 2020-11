Sinner incanta e si prende la finale di Sofia: è la prima nel circuito Atp

SOFIA. Testa, fisico e tecnica. Jannik Sinner mette in campo tutto il repertorio nella semifinale dell'Atp 250 di Sofia, riuscendo a superare anche il penultimo ostacolo nel tabellone e a conquistare così, a 19 anni e 3 mesi, la prima finale della carriera nel massimo circuito.

Per accedere al match conclusivo del torneo ospitato nella capitale bulgara, il talento azzurro ha battuto per 6-3 7-5 un avversario ostico ed esperto come il 32enne francese Adrian Mannarino.

A giocare da "veterano" è stato però proprio il giovane altoatesino, il quale, offrendo sprazzi del suo miglior tennis, ha tenuto testa al transalpino, risultando infallibile nei momenti di svolta dell'incontro.

"Non è facile giocare con un avversario come Mannarino - ha raccontato Sinner a fine match -, che si trova a suo agio specialmente sui campi indoor. Sapevo di dover mettere in campo un buon tennis per avere la meglio e ce l'ho fatta".

A dividere Jannik Sinner dal suo primo titolo Atp uno tra il francese Richard Gasquet ed il canadese Vasek Pospisil.

"Non ho preferenze per il prossimo avversario - ha aggiunto il tennista altoatesino -. L'importante è essere arrivato fino in fondo".