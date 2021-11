Sinner entra nei primi 10 al mondo e fa la storia

ROMA. Registra una sola variazione la top ten del ranking mondiale ATP, ma è quella che vale una pagina storica per l'Italtennis, con due suoi giocatori per la prima volta nella Top 10, visto che Jannik Sinner grazie alla semifinale nel "500" di Vienna guadagna altre due posizioni salendo al nono posto (nuovo best ranking) e aggiungendosi a Matteo Berrettini, stabile sulla settima poltrona. In vetta c'è sempre Novak Djokovic, al rientro nel circuito nel "1000" di Parigi-Bercy dopo lo stop seguito al ko in finale agli US Open: il 34enne serbo, diventato per la prima volta numero 1 del mondo il 4 luglio 2011 e al suo quinto periodo in cima al ranking, dopo aver strappato a Roger Federer il record all-time porta a 345 le sue settimane complessive sul trono. Alle sue spalle, distanziato ora di 800 punti, il russo Daniil Medvedev, con il greco Stefanos Tsitsipas sul terzo gradino del podio (best ranking). Si avvicina all'ellenico il tedesco Alexander Zverev, trionfatore a Vienna, seguito dallo spagnolo Rafa Nadal (a sua volta allunga la striscia record a 841 settimane consecutive in top ten) che ha chiuso in anticipo il suo 2021, a precedere il russo Andrey Rublev.

Quindi Matteo Berrettini - entrato in top ten nel novembre 2019 -, che vede ridursi a 382 i punti di distacco dal moscovita. All'ottavo posto c'è il norvegese Casper Ruud, con 275 punti di margine su Sinner, quindi, a chiudere l'elite del circuito maschile, il polacco Hubert Hurkacz, entrato due settimane fa per la prima volta in Top 10.

CLASSIFICA ATP - TOP TEN: 1 Djokovic, Novak (SRB) 0 10.340 punti 2 Medvedev, Daniil (RUS) 0 9.540 3 Tsitsipas, Stefanos (GRE) 0 7.840 4 Zverev, Alexander (GER) 0 7.180 5 Nadal, Rafael (ESP) 0 5.635 6 Rublev, Andrey (RUS) 0 5.150 7 BERRETTINI, Matteo (ITA) 0 4.768 8 Ruud, Casper (NOR) 0 3.670 9 SINNER, Jannik (ITA) +2 3.395 10 Hurkacz, Hubert (POL) 0 3.366 (ANSA).