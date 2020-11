Sinner da sballo, è in semifinale a Sofia

SOFIA. Ancora Sinner, prepotentemente Sinner. Il talento del tennis azzurro non concede la rivincita ad un altro enfant prodige del circuito, l'australiano Alex de Minaur, battendolo come accaduto lo scorso anno in occasione della finale di Milano dell'Atp Next Gen.

I due si sono ritrovati uno contro l'altro sul veloce indoor di Sofia, con in palio un'allettante semifinale. A spuntarla, ancora una volta, è stato Jannik Sinner, il quale, perso il primo set al tie-break (per 7 punti a 3), si è prontamente riscattato, aggiudicandosi la seconda frazione per 6-4 ed infine giganteggiando nella terza e decisiva, vinta per 6-1.

Il 19enne di Sesto Pusteria avanza dunque nel tabellone di singolare dell'Atp 250 ospitato nella capitale bulgara. In semifinale lo attende il 32enne francese Adrian Mannarino. Non ci sono precedenti fra i due nel circuito.