Serie C: pareggio amaro per il Trento, vince il Südtirol

TRENTO. Una vittoria per il Südtirol e un pareggio per il Trento. Si chiude così la sesta giornata – giornata di calcio infrasettimanale – per le squadre regionali in Serie C.

Per il Trento un pareggio che ha un sapore amaro: per due volte gli aquilotti sono andati in vantaggio con Tosi e Pasquato e per due volte sono stati raggiunti dal Mantova.

Per quanto riguarda il Südtirol, un gol per tempo (doppietta di Broh) per vincere contro il Renate, squadra brianzola che viaggia a 10 punti, uno più del Trento.

Mentre i biancorossi sono al momento terzi con 13 punti: Davanti hanno Pro Vercelli e Padova capolista. (foto Sport Bordoni)