Serie C, finale al cardiopalma per il Trento: dalla sconfitta alla vittoria in 4 minuti

TRENTO. Finale al cardiopalma per il Trento che mette in rete i gol che valgono vittoria e pareggio in pochi minuti, sul finale.

Molto tesa la partita al Briamasco contro la Triestina.

Sono stati gli ospiti ad andare in vantaggio al 66esimo con Gomez.

Poi all’86esimo il gol di Chinellato e al 90esimo la rete che regala tre punti. Ed è firmata da Pattarello.

Un’altra vittoria anche per il Südtirol che vince sul campo di casa contro il Seregno