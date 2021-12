Sci: l’americano Bennet vince la discesa, domani tocca a De Aliprandini

SELVA DI VAL GARDENA. Lo statunitense Bryce Bennett - 29 anni , primo podio e primo successo in carriera - ha vinto in 2.02.42 la discesa di cdm della Val Gardena, la pista che più ama e sulla quale con un 4/o posto l'anno scorso aveva sinora ottenuto il miglior risultato.

Dietro di lui l'austriaco Otmar Striedinger in 2.02.56 e lo svizzero Niels Hintermann in 2.02.74.

Per l'Italia grande prova dell'azzurro altoatesino Dominik Paris che ha però chiuso solo quarto in 2.02.82: sempre al comando per tre quarti di gara ha però sbagliato il decisivo passaggio della Ciaslat con i suoi dossi e le sue curve.

Poi più indietro ci sono Christof Innerhofer in2.03.63 e Matteo Marsaglia in 2.06.64.

Fuori è finito invece il norvegese Aleksander Kilde , vincitore annunciato, a causa di una spigolata con salto di porta quando era velocissimo e nettamente al comando.

Ora si passa nella vicina Alta Badia. Domani, 19 dicembre, e lunedì due giganti con l'azzurro trentino Luca De Aliprandini a caccia del primo podio in coppo dopo il buon quarto posto di una settimana fa in Val d'Isere.