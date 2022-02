Olimpiadi di Pechino, il trentino Amos Mosaner parte alla grande nel curling con Stefania Costantini

PECHINO. C’è il Trentino nella grande partenza per l’Italia del curling alle Olimpiadi di Pechino.

Nel torneo di doppio misto la coppia formata da Amos Mosaner, trentino classe 1995, e Stefania Constantini, ha sconfitto gli Stati Uniti per 8-4, in un match tirato fino all'ultima stone dopo il grande avvio degli azzurri, che nel secondo end erano stati capaci di ottenere quattro punti in un colpo solo.