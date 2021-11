Olimpiadi 2026, la val di Fiemme “scippa” all’Alto Adige biathlon e fondo paralimpico

TRENTO. "Il biathlon e lo sci di fondo paralimpico dei giochi invernali del 2026 saranno ospitati in val di Fiemme e non, come inizialmente previsto, in Alto Adige". Lo ha detto - informa una nota - l'assessore provinciale allo sport Roberto Failoni, intervenendo durante la presentazione della manovra finanziaria alla prima commissione permanente del Consiglio provinciale di Trento.