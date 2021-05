Niente da fare per Sinner: sua maestà Nadal è ancora troppo forte

ROMA. Ancora non è pronto, Jannik Sinner, per sua maestà Rafa Nadal, certamente non sulla terra rossa, terreno di dominio incontrastato dello spagnolo da tempo ormai immemorabile.

L’altoatesino è uscito sconfitto nel secondo turno degli Internazionali d’Italia, battuto dal numero due del mondo con il punteggio di 7-5, 6-4.

Sinner è riuscito ad annullare a Nadal tre matchpoint ma al quarto tentativo nulla ha potuto contro la maestria dell’avversario.

Nel secondo set l’azzurro ha avuto l’opportunità di portarsi in parità ma sul 4 a 2 ha subito la rimonta dello spagnolo che con otto punti a zero ha ripreso in mano l’incontro fino alla vittoria finale. Sinner è uscito dal campo arrabbiato per l’opportunità fallita.