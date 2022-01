Nel gigante di Plan De Corones vince la svedese Hector. Brignone quarta

PLAN DE CORONES. In una stagione per lei strepitosa, nonostante un grave errore nella manche decisiva, la svedese Sara Hector ha vinto in 2'03"63 lo slalom gigante della Coppa del mondo a Plan De Corones. Per lei è il quarto successo in carriera e il terzo stagionale che le dà anche il primato nella classifica di disciplina.

Seconda la slovacca Petra Vhlova in 2'03"78 e terza la francese Tessa Worley in 2'04"15. Miglior azzurra Federica Brignone, 4/a in 2'04"20, subito davanti alla statunitense Mikaela Shiffrin. Poi, c'è Marta Bassino, 7/a in 2'04"62. La prossima tappa della Coppa del mondo donne è in programma in Germania, a Garmisch-Partenkirchen: sabato discesa e domenica SuperG, due gare senza Sofia Goggia, le ultime prima dei Giochi di Pechino.