Motori, Giuseppe Ghezzi alla guida della Scuderia Trentina

TRENTO. Arriva dopo 26 anni il cambio al vertice della Scuderia Trentina dove Giuseppe Ghezzi prende il posto di Fiorenzo Dalmeri diventato presidente di Aci Trento.

Giuseppe Ghezzi, classe 1964, è un imprenditore rotaliano del settore degli autotrasporti, noto nel mondo dei motori per i successi europei e italiani conquistati su pista, al volante delle Porsche di Autorlando, nonché per il clamoroso terzo posto assoluto ottenuto alla Trento Bondone nell'edizione 2019. Ed è forse un segno del destino che il primo impegno della sua presidenza sia proprio l’organizzazione della Trento Bondone prevista per il prossimo 4 luglio.

“Faccio il mio ingresso nella Scuderia Trentina a poche settimane dalla settantesima edizione della Trento Bondone - spiega il nuovo presidente - quindi per ora dovrò concentrare tutte le attenzioni sulla gara. Ho trovato uno staff organizzato molto bene, al cui interno ognuno sa perfettamente quello che deve fare, il mio compito ad oggi è quindi quello di contribuire alla soluzione dei problemi e al reperimento delle risorse che una competizione di questo tipo richiede. Nel tempo cercherò di conoscere sempre meglio le problematiche, così come gli eventuali spazi di manovra per crescere e migliorare".

Oltre che alla Trento Bondone e all'organizzazione dell'associazione, il nuovo presidente ha anche in animo di dedicarsi ad un progetto più ampio: “Mi piacerebbe poter avviare un dialogo con tutte le scuderie e i comitati organizzatori trentini, per poter costruire delle sinergie sul fronte dei servizi e delle attrezzature, visto che abbiamo tutti le stesse esigenze. A mio avviso insieme possiamo costruire delle economie di scala molto proficue. Si tratta di un obiettivo non semplice da raggiungere, ma che vale la pena perseguire”.

Per quanto riguarda la Trento Bondone che è comunque presente sia nel calendario del Campionato Italiano che dell’International Hill Climb Cup: “Dobbiamo ancora capire se potremo aprire ad una quantità limitata di spettatori o meno, ma la macchina organizzativa gira a pieno regime da mesi e quest'anno, per la prima volta, già a metà giugno verranno terminati i lavori di manutenzione dell'asfalto. Un ringraziamento particolare per l'aiuto che ci stanno dando va alla Provincia Autonoma di Trento, alla Regione e al Comune di Trento”.

A completamento dei vertici della Scuderia Trentina sono stati nominati vicepresidenti Matthias Fabbro e Umberto Knycz e presidente onorario Giorgio Sala.