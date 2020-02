Letizia Paternoster splendido bronzo nella Madison: seconda medaglia mondiale

BERLINO. Seconda medaglia in due giorni per Letizia Paternoster ai campionati del mondo di ciclismo su pista di Berlino. La ventenne trentina di Revò ha conquistato uno splendido bronzo in coppia con la piemontese Elisa Balsamo (classe 1998) nella Madison, la gara più spettacolare del programma.

Ottima la condotta di gara delle due azzurre, che sono riuscite a garantirsi un posto sul podio piazzando una doppia stoccata (vincendo il quarto e sesto dei 12 sprint) nelle fasi centrali di gara, per poi giocarsi l’argento con la Francia all’ultima volata. Vinta dalle transalpine. Oro alla favoritissima Olanda, argento alla Francia e bronzo all’Italia, davanti a Belgio, Danimarca e Gran Bretagna.