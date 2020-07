Itas, ufficiale l'ingaggio di Podrascanin

TRENTO. La sessione estiva di mercato riserva ancora un altro grande colpo per Trentino Volley; dopo gli arrivi di Dick Kooy, Salvatore Rossini e Nimir Abdel-Aziz, la società di via Trener può infatti accogliere nel suo roster anche Marko Podrascanin. Il centrale serbo, trentatré anni a fine agosto, ha firmato un contratto biennale e andrà a comporre con il connazionale Lisinac una fra le diagonali di posto 3 più complete al mondo, in cui ai centimetri e alla potenza si abbineranno perfettamente anche tecnica e talento.

Da almeno un decennio Podrascanin è infatti uno dei migliori interpreti internazionali del suo ruolo, come dimostra il suo straordinario palmares ma come confermano anche le eccezionali statistiche nel campionato italiano, vissuto sempre da protagonista; basti pensare che nelle ultime sei stagioni nessun giocatore ha realizzato più muri vincenti di lui in SuperLega: ben 510 in 232 partite giocate. Alla capacità di leggere il gioco avversario con ottimo anticipo, il giocatore di Novi Sad aggiunge un servizio sempre affilato ed una grande capacità realizzativa che ne fanno uno dei giocatori più determinanti del campionato italiano.