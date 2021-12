Il Trento sconfitto dal Seregno al Briamasco

TRENTO. Dopo quattro risultati utili consecutivi, la striscia positiva del Trento s’interrompe al “Briamasco”: nella diciassettesima giornata del girone d'andata il Seregno supera per 1 a 0 i gialloblù al termine di un match nervoso ed eccessivamente spezzettato con la squadra ospite che, dopo essere passata in vantaggio al 13’, ha badato esclusivamente a difendersi.

Da segnalare l'evidente rigore negato nel primo tempo a Nunes e l’infortunio occorso a Caporali nella ripresa: l’esterno gialloblù è stato costretto a lasciare il campo in barella ed è stato trasportato all’ospedale di Trento dopo un’entrata violenta da parte di Vitale: l’esito dei primi esami strumentali parla “solamente” di un lungo profondo taglio al polpaccio, ma non vi sono fratture e nessun legamento è interessato.

Domenica prossima il Trento, che resta fermo a quota 20 punti in classifica, tornerà in campo ad Alessandria per affrontare la Juventus Under 23 nel penultimo impegno del girone d’andata.