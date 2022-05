Il Diavolo in paradiso: esplode la gioia rossonera

REGGIO EMILIA. Il Milan si ricuce lo scudetto sul petto, quello che era sulle maglie dei cugini dell’Inter, battuti dopo una straordinata volata per il titolo e uno straordinario girone di ritorno. E’ il diciannovesimo scudetto del Diavolo: l’ultimo era stato conquistato nel 2011.

Per non rischiare, gli uomini di Pioli hanno chiuso il discorso nel primo tempo, portandosi in vantaggio per tre a zero sul Sassuolo con doppietta di Olivier Giroud e gol di Franck Kessié. Ininfluente la vittoria con lo stesso punteggio dell’Inter sulla Sampdoria a San Siro.

Esplode la gioia a Milano, che si colora di rossonero.