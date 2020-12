Grande Alex Vinatzer: è terzo alla 3Tre

MADONNA DI CAMPIGLIO. Alex Vinatzer si è piazzato al terzo posto nello slalom di Coppa del Mondo di Madonna di Campiglio, che ha visto il successo del norvegese Henrik Kristoffersen, secondo il norvegese Sebastian Foss-Solevaag. Quarto in Alta Badia, il 21enne gardenese si conferma ai vertici della disciplina.

Non è un fuoco di paglia Vinatzer, ma un campione vero. Fuori dal podio ieri in Alta Badia per un soffio dopo esser stato al comando della prima manche, il 21enne gardenese ha agguantato stasera un prestigiosissimo terzo posto sulla più classica delle piste di slalom, il Canalone Miramonti di Madonna di Campiglio. Alex è infatti arrivato terzo in 1.35.69 su una pista dal fondo morbido e progressivamente sempre piu' rovinato per le temperature troppo miti e nonostante il trattamento con il sale.

Con una rimonta prodigiosa dal 12.o posto della prima manche, ha vinto il campionissimo norvegese Henrik Kristoffersen - successo n. 22 - in 1.35.35 davanti al suo connazionale Sebastian Foss-Solevaag in 1.35.68. Come dire che l'azzurro per un solo centesimo ha perso la piazza d'onore. ma non c'è da rammaricarsi.

"Era una pista sempre più rovinata e mentre scendevo mi dicevo: è davvero dura. Ma ho continuato ad attaccare perché in gara non c'è altro da fare'', ha raccontato il gardenese che stamani era un po' preoccupato per un dolore alla gamba destra che sembrava improvvisamente perder forza. ''Ma poi in gara ho scordato tutto . Adesso - ha aggiunto l'azzurro - aspetto le prossime gare, a partire da Zagabria in gennaio dove l'anno scorso ero salito per la prima volta sul podio''.

Sembra così passato un secolo e non solo un mese da quando, a fine dello scorso novembre, Vinatzer finì all'ospedale per farsi operare improvvisamente di appendicite. ''Sono in forma, sto bene ed ho voglia di fare risultati insieme a tutta a la squadra'', dice così ora con sicurezza l'altoatesino.

Per l'Italia, mentre ha inforcato nella seconda manche il trentino Stefano Gross, ci sono poi Manfred Moelgg 15/o in 1.36.16 e Simon Maurberger 23/o in 1.36.65. Ora, dopo una brevissima pausa, si passa Bormio: lunedì 28 e martedì 29 dicembre discesa e superG sulla pista Stelvio. E' la terribile pista su cui l'azzurro Dominik Paris ha vinto per ben sei volte e nella passata stagione realizzò una doppietta.