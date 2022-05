Giro d’Italia: Covi stacca tutti e conquista la Marmolada

PASSO FEDAIA. Alessandro Covi ha vinto per distacco la 20esima tappa, l'ultima in linea, del 105esimo Giro d'Italia di ciclismo, da Belluno alla Marmolada. con passaggio in Trentino di oggi, 28 maggio

Una tappa lunga 168 chilometri.

Alessandro Covi è anche transitato per primo, da solo, sul Passo del Pordoi, la "Cima Coppi" del 105/o Giro d'Italia di ciclismo a quota 2.239 metri d'altezza.

Jai Hindley, con un attacco nel finale della tappa, in prossimità del Passo Fedaia, ha sfilato la maglia rosa dall'ecuadoriano Richard Carapaz, ipotecando la vittoria del 105/o Giro d'Italia di ciclismo.

Domani 29 maggio il gran finale a Verona, con la 21esima frazione, una cronometro individuale lunga 17,4 chilometri.