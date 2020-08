Forray all'Aquila almeno fino al 2023

TRENTO. Condottiero, anima, bandiera: Toto Forray per la Dolomiti Energia Trentino è più di un semplice giocatore, e anche più di un semplice capitano. E continuerà ad esserlo almeno per le prossime tre stagioni sportive. I numeri di Forray con la maglia di Trento sono impressionanti: 409 partite ufficiali dalla B1 fino alla Serie A e all’EuroCup, 3.222 punti segnati, la firma su tutte le grandi imprese dell’Aquila Basket negli ultimi anni. La lunga storia d’amore tra il play argentino e la Dolomiti Energia è destinata a durare ancora a lungo. Ad annunciare il rinnovo triennale del capitano, in conferenza stampa, il presidente di Aquila Basket Luigi Longhi: «Sono particolarmente felice di questo rinnovo triennale, che testimonia quanto sia solido il rapporto fra la società e il capitano: qualche anno fa ero in una scuola parlando di basket e di Aquila e un ragazzo disse che Toto era come Giasone, il condottiero degli Argonauti alla ricerca del vello d’oro. Una metafora perfetta. Abbiamo percorso tanta strada assieme e affrontato tante avventure, culminate con le promozioni e le finali scudetto. Nei momenti più belli e in quelli più difficili, Forray è sempre stato lì a rappresentarci e guidarci: in tutti questi lunghi anni da quel 22 febbraio 2011, giorno in cui è arrivato a Trento, ha interpretato naturalmente i nostri valori, perché sono anche i suoi. Ora ci aspettano altri tre anni insieme, e se non si stuferà di noi saremo pronti a farlo rimanere legato all’Aquila anche dopo la carriera di giocatore. Toto è forse l’unico sportivo in Trentino riconosciuto ovunque sul territorio, anche da chi non conosce il basket, ha “sfondato” e si è fatto conoscere e amare a prescindere dalla passione per il basket o meno. Un risultato straordinario figlio non solo della durata della sua permanenza a Trento, ma del fatto che in tantissimi si sono immedesimati in lui per il modo in cui sta in campo e lotta, con cuore e con leadership».

«Innanzitutto ringrazio il presidente per le belle parole - ha detto Forray - Sono molto orgoglioso di questo prolungamento triennale, sento di poter dare ancora tanto alla squadra e a questo club e la società mi sta dando grande fiducia, la voglio ripagare dando il massimo. Come tutti gli anni cercheremo di trasmettere anche ai nuovi arrivati la mentalità che ci ha sempre caratterizzato in queste stagioni. È un messaggio che comincia con i primi allenamenti, per far capire che qui ci si allena duro, ci si migliora giorno dopo giorno, non si aspetta semplicemente la partita. La nostra storia credo che lo testimoni: a volte siamo partiti male in stagione ma poi abbiamo saputo invertire la rotta, altre volte abbiamo cominciato molto bene e abbiamo avuto la forza di restare ad alto livello per tutto l’anno. Tutto questo è la prova di tutto il lavoro duro durante l’anno. Ci stiamo avvicinando alla nuova stagione, con tanta voglia di ripartire a giocare e competere. Sono davvero contento di continuare a rappresentare Trento: ho sempre creduto in questo progetto e continuo a crederci. Il rinnovo triennale firmato nelle scorse settimane da Pascolo? Mi ha fatto molto piacere, non è un segreto che siamo grandi amici: è un bel segnale anche della società, che riesce a dare continuità con alcuni giocatori. Anche lui è un elemento fondamentale della squadra e della cultura di club dell’Aquila».