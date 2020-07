EuroCup, il girone dell'Aquila

TRENTO. Grecia, Spagna, Slovenia, Turchia e Francia sulla mappa della Dolomiti Energia Trentino in EuroCup: i bianconeri hanno scoperto oggi le prime avversarie che incontreranno sulla loro strada nella quinta avventura europea del club di piazzetta Lunelli. Anche nell'edizione 2020-21 non mancheranno spettacolo, blasone e storia, a maggior ragione in un gruppo D in cui la Dolomiti Energia Trentino affronterà le grandi potenze del basket continentale partendo nel gruppo D di regular season: i bianconeri sfideranno, in un mix di grandi nobili e nuove realtà, Promitheas Patrasso, Gran Canaria, Olimpjia Ljubljana, Bursaspor e Nanterre 92. La prima fase si svolgerà tra settembre e dicembre con la disputa di 10 match (5 di andata e 5 di ritorno contro le altre squadre dello stesso girone): le prime quattro di ogni girone si qualificheranno alla fase successiva.