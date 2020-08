Esordio a Padova per l'Itas Trentino

TRENTO. Ufficializzato il calendario del 76esimo campionato di Serie A1 SuperLega (stagione 2020/21). L’Itas Trentino inizierà la sua corsa in trasferta domenica 27 settembre a Padova; il primo impegno alla Blm Group Arena è invece programmato per il 4 ottobre contro Verona nel tradizionale derby dell’Adige; per il primo big match bisognerà attendere solo altri tre giorni, 7 ottobre, quando Trento sarà di scena a Civitanova Marche. Gli altri subito dopo in rapida sequenza: l’11 ottobre a Piacenza, il 14 ottobre in casa con Modena, il 18 ottobre con Perugia. Le date: la regular season si svilupperà in poco meno di cinque mesi, fra il 27 settembre ed il 14 febbraio (data dell’ultima giornata). Due i turni infrasettimanali, entrambi ad ottobre: mercoledì 7 e mercoledì 14 ottobre. Il campionato dell’Itas Trentino potrebbe far registrare una sosta fra il 3 e 17 gennaio per lasciare spazio alle qualificazioni agli Europei, qualora l’Olanda convocasse Nimir; in quel caso per recuperare e/o anticipare le tre partite non disputate i gialloblù potrebbero scendere in campo anche il 23 ed il 30 dicembre e 27 gennaio.