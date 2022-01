Dopo un mese il Trento torna in campo e pareggia

TRENTO. Dopo 32 giorni Il Trento torna in campo e pareggia 0 a 0 contro la Giana Erminio nella sfida valevole per la 23esima giornata - la quarta di ritorno - del campionato di serie C.

Dopo i forzati rinvii dei match contro Pro Patria e Südtirol, i gialloblu conquistano il terzo risultato utile consecutivo e salgono a quota 25, mantenendo tre lunghezze di vantaggio sulla zona playout e restando a meno uno dalla quota playoff.

Partita con poche emozioni quella andata in scena al “Città di Gorgonzola”, con il Trento che va vicino al gol con Pasquato, non rischia praticamente mai e chiude in dieci uomini per l’espulsione comminata a Trainotti al minuto 73.

Sabato 29 gennaio si torna al “Briamasco” per affrontare la Pro Vercelli: kick off alle ore 15.00 davanti anche alle telecamere di Rai Sport. (foto Carmelo Ossanna)