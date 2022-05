Centinaia di tifosi già in piazza Duomo a Milano, popolo rossonero pronto alla festa a Trento

MILANO. Alcune centinaia di tifosi del Milan sono già arrivate in piazza Duomo in attesa di poter festeggiare la vittoria dello scudetto e sono esplose in urla di gioia ai tre gol rossoneri contro il Sassuolo: i due di Olivier Giroud e il terzo di Franck Kessié. Il primo tempo si è concluso 3-0. Anche l’Inter, distanziato di 2 punti in classifica, conduce 3-0 a Milano contro la Sampdoria, con gol di Perisic e doppietta di Correa a inizio secondo tempo.

Bandiere del Milan e dell'Italia sventolano, e i primi fumogeni sono stati accesi. Davanti a Casa Milan, la sede del Milan al Portello, si sono ritrovati gruppi di tifosi che hanno scandito slogan contro il sindaco di Milano Giuseppe Sala, secondo loro colpevole della mancata presenza del maxischermo in piazza Duomo.

A Trento un gruppo di tifosi stanno assistendo alla partita al bar Duomo, in una città ancora silente e con molti locali chiusi.