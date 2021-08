Calcio Trento, l’esordio domenica 29 agosto al Garilli contro il Piacenza

TRENTO. È il giorno in cui la Lega Pro ha diramato la composizione dei gironi e ufficializzato i calendari e l’abbinamento del turno preliminare di Coppa Italia: il Trento, come da previsione, è stato inserito nel raggruppamento A, a struttura orizzontale, assieme a 12 formazioni lombarde (Albinoleffe, Feralpisalò, Fiorenzuola, Giana Erminio, Lecco, Mantova, Pergolettese, Piacenza, Pro Patria, Pro Sesto, Renate, Seregno), 3 venete (Legnago Salus, Padova e Virtus Vecomp Verona), 2 piemontesi (Juventus Under 23 e Pro Vercelli), 1 friulana (Triestina) e l’Fc Südtirol.

L’esordio è fissato per domenica 29 agosto, quando i gialloblu saranno di scena nella nobilissima cornice del “Leonardo Garilli” contro il Piacenza. La “prima” casalinga avverrà, invece, sette giorni più tardi con il Trento che riceverà la Pro Patria, compagine già affrontata in serie D nel corso della stagione 2017/2018. Alla terza giornata (domenica 12 settembre) sarà già tempo di derby con la formazione di Mister Carmine Parlato che salirà a Bolzano per misurarsi con l’Fc Südtirol, una delle formazioni che punta al salto di categoria al pari di Padova e Triestina. Contro i veneti l’impegno nel girone d’andata è fissato per domenica 17 ottobre allo stadio “Euganeo”, mentre il viaggio in Friuli Venezia Giulia per affrontare gli Alabardati è in programma domenica 14 novembre. Proprio la Triestina sarà l’avversaria di Trainotti e compagni nella gara “secca” valevole per il primo turno della Coppa Italia di serie C, in programma sabato 21 agosto al “Nereo Rocco” ad orario ancora da definire. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, verranno disputati due supplementari e, in caso di ulteriore equilibrio, verranno battuti i calci di rigore.

Il campionato prenderà il via domenica 29 agosto e si concluderà domenica 24 aprile con l’ultima giornata di regular season. Quattro sono i turni infrasettimanali, in programma mercoledì 29 settembre, mercoledì 20 ottobre, mercoledì 16 febbraio e mercoledì 16 marzo. Il campionato si fermerà domenica 26 dicembre e domenica 2 gennaio.